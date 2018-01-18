Петицию в поддержку ульяновских курсантов уже подписали более 10 тысяч человек

18 Янв. 2018 2018-01-18T01:30:21+03:00

Люди считают, что не стоит отчислять будущих летчиков из института из-за безобидной пародии

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Число людей, подписавших петицию в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, снявших пародийный ролик на клип диджея Бенни Бенасси Satisfaction, стремительно приближается к 11 тысячам. На данный момент просьбу не отчислять студентов-первокурсников на портале Change.org уже поддержали 10 865 человек.

Напомним, громкий скандал вокруг будущих лётчиков разразился после того, как в Сети появился шуточный ролик, где ребята, что называется, в одних трусах и галстуках, да ещё в форменных фуражках, пританцовывая, занимаются уборкой в общежитии – гладят, моют пол и стены. Меньше всего авторы видео думали, что могут испортить имидж своего института или подвести руководство вуза. Теперь им грозит отчисление.

Ранее за молодых людей заступились звезды отечественного шоу-бизнеса.

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