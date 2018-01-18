2018-01-18T03:00:52+03:00
Происшествия

В шведском городе Мальмё снова прогремел взрыв

Никто не пострадал, повреждения получили патрульные машины и здание полицейского участка
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Перед Новым годом в шведском городе Мальмё подорвали полицейскую машинуПеред Новым годом в шведском городе Мальмё подорвали полицейскую машинуФото: REUTERS
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В среду вечером в шведском городе Мальмё, где перед Новым годом взорвали полицейскую машину, снова прогремел взрыв. На этот раз взрывное устройство сработало возле полицейского участка в микрорайоне Розенгорд, сообщает местное издание Sydsvenskan.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, но повреждены патрульные автомобили и здание полиции. Территория вокруг места происшествия оцеплена. Известно, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали двух молодых людей в возрасте 20 лет, подозреваемых в причастности к взрыву. С ними беседуют следователи.

Напомним, машину стражей порядка в Мальмё подорвали 30 декабря, тогда тоже никто не пострадал, а по подозрению в совершении преступления полиция задержала двух мужчин 1991 и 1995 годов рождения, один из которых уже привлекал внимание правоохранителей своими действиями.

А 7 января этого года прогремел взрыв в пригороде Стокгольма, пострадали два человека – 45-летняя женщина и её 60-летний спутник. Позже мужчина скончался в больнице.

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