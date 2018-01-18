На Украине запретили «Матильду» Алексея Учителя
На Украине запретили показывать ещё один российский фильм – картину режиссёра Алексея Учителя «Матильда», судьба которой и в России сложилась непросто. Причины запрета телеканалу ТСН пояснил член экспертного совета при украинском Госкино Дмитрий Капранов. По его словам, над фильмом работал музыкант, которого СБУ внесла в свои «черные списки». Правда, его имени Капранов не назвал.
«Вот сейчас мы не разрешили прокат «Матильды» по формальным критериям. Там музыкант, который там всё это дело делал. Он в «чёрном списке». Наши зрители могут спросить: «Как так? Всего лишь музыкант, а вы запрещаете». А в ответ я могу сказать: «Вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами?» — заявил киноэксперт Незалежной.
Он добавил, что люди из «чёрного списка» СБУ — это «нитраты», а продукция с их участием «считается ядовитой».
Напомним, страсти вокруг картины, рассказывающей о любви царевича — будущего императора Николая II — к балерине Матильде Кшесинской, в России начали кипеть задолго до премьеры.
Злоключения «Матильды» в России.Сегодня выходит в прокат нашумевшая мелодрама Алексея Учителя «Матильда». Но уже задолго до премьеры многим этот фильм смотреть расхотелось... Вспоминаем, кому и чем не угодил фильм об отношениях императора и балерины.
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