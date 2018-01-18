На Украине запретили «Матильду» Алексея Учителя

18 Янв. 2018 2018-01-18T03:30:19+03:00

Страсти вокруг картины, повествующей о любви царевича — будущего императора Николая II — к балерине Матильде Кшесинской, начали кипеть задолго до премьеры Фото: кадр из фильма

Член экспертного совета при Госкино сравнил нашумевший российский фильм с арбузами, в которых есть нитраты [видео]

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На Украине запретили показывать ещё один российский фильм – картину режиссёра Алексея Учителя «Матильда», судьба которой и в России сложилась непросто. Причины запрета телеканалу ТСН пояснил член экспертного совета при украинском Госкино Дмитрий Капранов. По его словам, над фильмом работал музыкант, которого СБУ внесла в свои «черные списки». Правда, его имени Капранов не назвал.

«Вот сейчас мы не разрешили прокат «Матильды» по формальным критериям. Там музыкант, который там всё это дело делал. Он в «чёрном списке». Наши зрители могут спросить: «Как так? Всего лишь музыкант, а вы запрещаете». А в ответ я могу сказать: «Вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами?» — заявил киноэксперт Незалежной.

Он добавил, что люди из «чёрного списка» СБУ — это «нитраты», а продукция с их участием «считается ядовитой».

Напомним, страсти вокруг картины, рассказывающей о любви царевича — будущего императора Николая II — к балерине Матильде Кшесинской, в России начали кипеть задолго до премьеры.