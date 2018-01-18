2018-01-18T03:30:19+03:00
Политика

На Украине запретили «Матильду» Алексея Учителя

Член экспертного совета при Госкино сравнил нашумевший российский фильм с арбузами, в которых есть нитраты [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments22
Страсти вокруг картины, повествующей о любви царевича — будущего императора Николая II — к балерине Матильде Кшесинской, начали кипеть задолго до премьерыСтрасти вокруг картины, повествующей о любви царевича — будущего императора Николая II — к балерине Матильде Кшесинской, начали кипеть задолго до премьерыФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

На Украине запретили показывать ещё один российский фильмкартину режиссёра Алексея Учителя «Матильда», судьба которой и в России сложилась непросто. Причины запрета телеканалу ТСН пояснил член экспертного совета при украинском Госкино Дмитрий Капранов. По его словам, над фильмом работал музыкант, которого СБУ внесла в свои «черные списки». Правда, его имени Капранов не назвал.

«Вот сейчас мы не разрешили прокат «Матильды» по формальным критериям. Там музыкант, который там всё это дело делал. Он в «чёрном списке». Наши зрители могут спросить: «Как так? Всего лишь музыкант, а вы запрещаете». А в ответ я могу сказать: «Вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами?» — заявил киноэксперт Незалежной.

Он добавил, что люди из «чёрного списка» СБУ — это «нитраты», а продукция с их участием «считается ядовитой».

Напомним, страсти вокруг картины, рассказывающей о любви царевича — будущего императора Николая II — к балерине Матильде Кшесинской, в России начали кипеть задолго до премьеры.

Злоключения «Матильды» в России.Сегодня выходит в прокат нашумевшая мелодрама Алексея Учителя «Матильда». Но уже задолго до премьеры многим этот фильм смотреть расхотелось... Вспоминаем, кому и чем не угодил фильм об отношениях императора и балерины.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Хакеры выяснили, во сколько обошлись WADA информаторы Степановы
Росгвардия пообещала жестко пресекать несанкционированные акции на президентских выборах
В Совфеде опровергли подготовку санкционных списков зарубежных спортивных чиновников
Депутаты Верховной рады одобрили закон о реинтеграции Донбасса
Путин предложил странам СНГ стать наблюдателями при ЕврАзЭС
В Казахстане назвали предварительную причину пожара в автобусе
Индия успешно испытала баллистическую ракету "Агни-5"
В Мексике нашли крупнейшую в мире затопленную пещеру
Германия вступилась за "Северный поток-2" перед Еврокомиссией
В Амстердаме из-за непогоды отменили более 200 рейсов
По скандальной книге о Белом доме Трампа снимут сериал
«Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» приступают к маневрам в рамках масштабных учений РВСН