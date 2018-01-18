Родченков заявил, что британские спортсмены нарушали антидопинговые правила

18 Янв. 2018 2018-01-18T04:53:35+03:00

Об этом сообщил режиссер фильма «Икар», главным героем которого стал информатор WADA

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Сбежавший из России в США экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков утверждает, что некоторые британские спортсмены манипулировали с допингом. Об этом рассказал телеканалу «Би-Би-Си» Брайан Фогель – режиссер фильма «Икар», главным героем которого стал бывший спортивный чиновник.

«Я, конечно, не хотел бы называть имен, потому что это не мое дело, но было несколько британских спортсменов, которых он назвал», - сказал Фогель.

Он добавил, что, скорее всего, Родченков уже сообщил имена нарушителей в WADA и Международный олимпийский комитет.

Кроме того, по словам режиссера, Григорий Родченков заявил ему, что «тестирование на Олимпиаде в Лондоне было, по его мнению, худшим, которое он когда-либо видел на Играх». Дескать, он был в лондонской лаборатории и наблюдал там «беспорядок».

«Поэтому я считаю справедливым предположение, что в допинговом скандале замешаны далеко не только российские спортсмены», - подытожил Фогель.

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