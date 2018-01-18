2018-01-18T05:29:11+03:00
Происшествия

Крупный пожар на рынке «Садовод» потушен, пострадавших нет

Торговые павильоны загорелись около девяти вечера в среду, справиться с огнем удалось только к утру четверга
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Крупный пожар на рынке «Садовод» потушен. Фото: Алексей Штокал/ТАССКрупный пожар на рынке «Садовод» потушен. Фото: Алексей Штокал/ТАСС
Изменить размер текста:

К этому часу столичным огнеборцам удалось полностью потушить крупный пожар, вспыхнувший накануне вечером на территории рынка «Садовод», расположенного на юго-востоке Москвы.

Напомним, сигнал о возгорании в металлическом павильоне по адресу: ул. Верхние поля, поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 17 января в 21:17. Первые же пожарно-спасательные подразделения, прибывшие по вызову, вывели из соседних помещений около 40 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

«Принятыми мерами в 00 часов 05 минут пожар был локализован, а в 03 часа 51 минуту – ликвидирован», - сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В борьбе с огнем участвовали более 100 человек, было задействовано 30 единиц техники.

Как ранее пояснила «Комсомолке» арендатор торговых площадей в соседней части «Садовода», загоревшийся павильон представляет собой три контейнера, установленные друг на друга, уровни соединяются друг с другом лестницами.

Площадь пожара на рынке "Садовод" увеличилась до 300 кв. метров.Площадь пожара на рынке "Садовод", расположенного на 14 км МКАД, увеличилась до 300 кв. метров. Горят контейнеры с товарами народного потребления. Пожару присоен повышенный номер сложности. Эвакуированы 40 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Хакеры выяснили, во сколько обошлись WADA информаторы Степановы
Росгвардия пообещала жестко пресекать несанкционированные акции на президентских выборах
В Совфеде опровергли подготовку санкционных списков зарубежных спортивных чиновников
Депутаты Верховной рады одобрили закон о реинтеграции Донбасса
Путин предложил странам СНГ стать наблюдателями при ЕврАзЭС
В Казахстане назвали предварительную причину пожара в автобусе
Индия успешно испытала баллистическую ракету "Агни-5"
В Мексике нашли крупнейшую в мире затопленную пещеру
Германия вступилась за "Северный поток-2" перед Еврокомиссией
В Амстердаме из-за непогоды отменили более 200 рейсов
По скандальной книге о Белом доме Трампа снимут сериал
«Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» приступают к маневрам в рамках масштабных учений РВСН