Крупный пожар на рынке «Садовод» потушен, пострадавших нет
К этому часу столичным огнеборцам удалось полностью потушить крупный пожар, вспыхнувший накануне вечером на территории рынка «Садовод», расположенного на юго-востоке Москвы.
Напомним, сигнал о возгорании в металлическом павильоне по адресу: ул. Верхние поля, поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 17 января в 21:17. Первые же пожарно-спасательные подразделения, прибывшие по вызову, вывели из соседних помещений около 40 человек. Сведений о пострадавших не поступало.
«Принятыми мерами в 00 часов 05 минут пожар был локализован, а в 03 часа 51 минуту – ликвидирован», - сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
В борьбе с огнем участвовали более 100 человек, было задействовано 30 единиц техники.
Как ранее пояснила «Комсомолке» арендатор торговых площадей в соседней части «Садовода», загоревшийся павильон представляет собой три контейнера, установленные друг на друга, уровни соединяются друг с другом лестницами.
Площадь пожара на рынке "Садовод" увеличилась до 300 кв. метров.Площадь пожара на рынке "Садовод", расположенного на 14 км МКАД, увеличилась до 300 кв. метров. Горят контейнеры с товарами народного потребления. Пожару присоен повышенный номер сложности. Эвакуированы 40 человек.