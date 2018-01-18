Крупный пожар на рынке «Садовод» потушен, пострадавших нет

18 Янв. 2018 2018-01-18T05:29:11+03:00

Торговые павильоны загорелись около девяти вечера в среду, справиться с огнем удалось только к утру четверга

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К этому часу столичным огнеборцам удалось полностью потушить крупный пожар, вспыхнувший накануне вечером на территории рынка «Садовод», расположенного на юго-востоке Москвы.

Напомним, сигнал о возгорании в металлическом павильоне по адресу: ул. Верхние поля, поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 17 января в 21:17. Первые же пожарно-спасательные подразделения, прибывшие по вызову, вывели из соседних помещений около 40 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

«Принятыми мерами в 00 часов 05 минут пожар был локализован, а в 03 часа 51 минуту – ликвидирован», - сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В борьбе с огнем участвовали более 100 человек, было задействовано 30 единиц техники.

Как ранее пояснила «Комсомолке» арендатор торговых площадей в соседней части «Садовода», загоревшийся павильон представляет собой три контейнера, установленные друг на друга, уровни соединяются друг с другом лестницами.