В ДНР сомневаются, что США дадут Украине ПТРК Javelin

18 Янв. 2018 2018-01-18T07:33:26+03:00

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Представители Донецкой народной республики сомневаются в том, что Соединенные Штаты действительно будут поставлять Украине переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, перечислив причины, по которым, как он считает, такие поставки Киеву сомнительны. Во-первых, по его словам, американцы опасаются , что их комплексы «попадут в Вооруженные силы ДНР и ЛНР, так как неоднократно были выявлены случаи продажи вооружения и военной техники ВСУ».

Во-вторых, на Украине нет безопасных мест для их хранения, а «в-третьих, США планируют поставку комплексов в качестве оборонительного вооружения, а не для применения в ходе наступательной операции, и этот факт вызывает сомнение у Пентагона».

Полпред ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, предупредил, что применение американских «Джавелинов» идет вразрез с Минскими соглашениями и может «повлечь за собой серьезную эскалацию конфликта» в Донбассе, передает Интерфакс.