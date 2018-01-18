Пентагон опроверг сообщения о создании "новой армии" в Сирии
Пентагон опроверг сообщения о том, что тренируемые американцами в Сирии силовики будут объединены в "новую армию" или "пограничную службу". В военном ведомстве пояснили, что спецподготовка предоставляется местным силам безопасности, которые будут помогать сохранению мира на освобожденных от террористов территориях.
"Тренировки направлены на укрепление безопасности для беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также важно, чтобы ИГ* не смогло вновь появиться в освобожденных и неуправляемых районах", — говорится в сообщении на сайте Пентагона.
По задумке американцев, данные тренировки должны способствовать окончательному разгрому ИГ* и стабилизации ситуации в рамках поддержки женевского процесса.
Ранее коалиция США анонсировала создание отрядов пограничной безопасности из ветеранов "Сирийских демократических сил".
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал эту армию террористической и пообещал "задушить" ее, пока она "не родилась".
* - запрещенная в РФ террористическая организация.