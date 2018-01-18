Пентагон опроверг сообщения о создании "новой армии" в Сирии

18 Янв. 2018 2018-01-18T07:18:45+03:00

По словам американцев, отряды бойцов будут способствовать стабилизации ситуации в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американцы уверяют, что тренируют местных силовиков, которые будут обеспечивать безопасность в освобожденных районах

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Пентагон опроверг сообщения о том, что тренируемые американцами в Сирии силовики будут объединены в "новую армию" или "пограничную службу". В военном ведомстве пояснили, что спецподготовка предоставляется местным силам безопасности, которые будут помогать сохранению мира на освобожденных от террористов территориях.

"Тренировки направлены на укрепление безопасности для беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также важно, чтобы ИГ* не смогло вновь появиться в освобожденных и неуправляемых районах", — говорится в сообщении на сайте Пентагона.

По задумке американцев, данные тренировки должны способствовать окончательному разгрому ИГ* и стабилизации ситуации в рамках поддержки женевского процесса.

Ранее коалиция США анонсировала создание отрядов пограничной безопасности из ветеранов "Сирийских демократических сил".

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал эту армию террористической и пообещал "задушить" ее, пока она "не родилась".

* - запрещенная в РФ террористическая организация.