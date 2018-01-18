Медиамагнат Руперт Мердок попал в больницу с серьёзной травмой спины

18 Янв. 2018 2018-01-18T08:27:14+03:00

По данным СМИ, несчастный случай произошел в начале января, когда британский миллиардер отдыхал на яхте

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Австралийский и американский медиамагнат Руперт Мердок получил серьёзную травму спины, когда отдыхал на яхте своего сына на Карибах, сообщает издание Vanity Fair со ссылкой на осведомлённые источники.

По их данным, пожилой миллиардер, которому 11 марта исполнится 87 лет, травмировал спину в результате несчастного случая сразу после Нового года, в начале января, и его прямо с борта вертолётом доставили в одну из больниц Лос-Анджелеса.

Отмечается, что на прошлой неделе он уведомил некоторых своих подчинённых о произошедшем по электронной почте.

Напомним, Руперт Мердок – основатель, председатель совета и гендиректор медиахолдингов News Corporation и 21st Century Fox, он также владеет газетами, кинокомпаниями и издательствами в США, Австралии, Европе, Латинской Америке и Азии. Его состояние оценивается в 15 миллиардов долларов.

В марте 2016 года Мердок женился на бывшей супруге Мика Джаггера, экс-супермодели Джерри Холл.