В США помощник шерифа застрелил подростка в зале суда

18 Янв. 2018 2018-01-18T08:11:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В американском штате Огайо помощник шерифа застрелил несовершеннолетнего подсудимого прямо в зале суда. Инцидент произошел в среду в округе Франклин примерно в 12:40 по местному времени.

В зале заседания на пятом этаже суда по делам несовершеннолетних разгорелся конфликт между 16-летним подсудимым, членами его семьи и помощником шерифа. Родные подростка, обвиняемого в угрозах применения огнестрельного оружия, вместе с самим парнем набросились на стража порядка с кулаками и начали избивать. Правоохранитель вынужден был начать стрельбу. В результате пуля угодила в подсудимого.

Как сообщает телеканал WCPO со ссылкой на офис шерифа, подростка доставили в больницу, однако от полученного ранения он скончался. Страж порядка же также получил травмы, но они оказались незначительными и не угрожающими жизни.