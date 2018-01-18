Американские эксперты оценили ядерный потенциал КНДР

18 Янв. 2018 2018-01-18T08:52:09+03:00

Сейчас у северокорейцев может быть около 20 собранных боеголовок

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Американские эксперты подсчитали, что сейчас в распоряжении КНДР может находиться до 20 готовых ядерных боеголовок, а также необходимые ресурсы для создания еще 30-60 снарядов.

Учитывая множество успешных испытаний, специалисты просто не могут отрицать значительный прогресс северокорейцев в данной области.

"Не остается сомнений, что КНДР способна создавать ядерные бомбы различной мощности. Даже если ядерный потенциал Пхеньяна еще не раскрылся в полной мере, это остается лишь вопросом времени", - говорится в статье, опубликованной в журнале Bulletin of Atomic Scientists.

Между тем, эксперты считают, что весь арсенал может быть полностью введен в эксплуатацию в течение нескольких лет

Напомним, Пхеньян осуществил всего шесть подземных испытаний ядерных устройств, последнее из которых состоялось 3 сентября прошлого года. При этом сворачивать свою программу северокорейцы не собираются, заявляя об ответственном подходе к делу.