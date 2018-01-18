В США неизвестные убили более 200 тысяч пчел, привезенных из России

18 Янв. 2018 2018-01-18T09:17:26+03:00

Жители города Прундейл неоднократно жаловались на пасеку, утверждая, что их дети боятся выходить на улицу

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В американском городе Прундейл штата Калифорния неизвестные разорили сотню ульев на крупной пасеке и опрыскали все это дизельным топливом. В результате инцидента погибли по меньшей 200 тысяч пчел, привезенных из России и Италии.

Майк Хиккенботтом рассказал, что разрешил пчеловоду Альфонсу Пересу разместить пасеку на своем участке в зимние месяцы, потому что в Калифорнийской долине сейчас слишком холодно. Однако местным жителям это очень не понравилось, и они трижды писали жалобы, утверждая, что дети боятся выходить на улицу.

Перес же утверждает, что специально купил неагрессивных российских и итальянских пчел. Его слова подтверждает и Хиккентботтом, который вовсе ходит между ульями без защитного костюма.

"Мне очень обидно за Альфонса, ведь он так много работал, чтобы содержать семью, а потом кто-то приходит и делает что-то вроде этого", - цитирует телеканал KSBW 8 владельца участка.

Между тем, пасечник оценил нанесенный ущерб в 50 тысяч долларов. Никаких задержаний пока не проводилось.