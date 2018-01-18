Тиллерсон обвинил Россию в несоблюдении санкций против КНДР

18 Янв. 2018 2018-01-18T09:35:18+03:00

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Вашингтон обвинил Россию в нарушении санкционного режима ООН в отношении КНДР. По словам американцев, Москва продолжает поставлять северокорейцам нефть. Такое заявление сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Для нас очевидно, что они (русские) выполняют требования не всех санкций, есть также свидетельства, что реализацию некоторых санкций они срывают", - сказал политик.

Он подчеркнул, что в первую очередь это касается поставок нефти, но есть и другие сферы, в которых России "потенциально" нарушает ограничения, передает "Интерфакс".

Напомним, что 16 октября президент России Владимир Путин подписал 39-страничный указ, запрещающий правительству и компаниям поддерживать торгово-экономические отношения с КНДР, которые способствуют развитию корейской ракетно-ядерной программы.

Москва не раз подчеркивала, что, несмотря на хорошие отношения с Пхеньяном, выступает за сохранение режима нераспространения ядерного оружия.