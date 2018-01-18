2018-01-18T09:56:37+03:00
Экономика

Apple намерена инвестировать в экономику США 30 млрд долларов в течение пяти лет

Также корпорация планирует создать более 20 тысяч новых рабочих мест
Екатерина БОЛГОВА
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Apple инвестирует в экономику США более $30 млрд в течение пяти лет‍Apple инвестирует в экономику США более $30 млрд в течение пяти лет‍Фото: REUTERS
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Компания Apple рассчитывает инвестировать в американскую экономику больше 30 млрд долларов на протяжении ближайших пяти лет. Кроме того, корпорация планирует открыть второй кампус и создать более 20 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщается в заявлении Apple, опубликованном на сайте.

В настоящее время в США в Apple работают около 84 тысяч человек, кампус находится в городе Купертино, штат Калифорния. Вторая штаб-квартира должна появиться также на территории США, там будут работать специалисты технической поддержки. Кроме того, планируется создать дополнительные центры обработки данных, на что будет направлено свыше 10 млрд долларов.

С учетом всех нынешних проектов и затрат, а также новых инвестиций, непосредственный вклад корпорации в американскую экономику США составит более 350 млрд долларов в течение пяти лет.

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