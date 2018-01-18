В преддверии ЧМ-2018 заработает горячая линия для жалоб на цены в отелях

18 Янв. 2018 2018-01-18T09:59:24+03:00

В 2018 году чемпионат мира по футболу пройдет на российских стадионах Фото: REUTERS

Роспотребнадзор будет следить, чтобы гостиницы в принимающих чемпионат городах не превышали максимальную стоимость обслуживания

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Роспотребнадзор запустит всероссийскую горячую линию, по которой можно будет сообщить о завышенных ценах на номера в отелях в даты проведения в стране чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Принимать жалобы начнут уже 22 января вплоть до окончания ЧМ.

Уточняется, что под административную ответственность будут попадать не только случаи, выявленные в период проведения чемпионата, но и факты завышения допустимой стоимости гостиничных услуг во время предварительного бронирования.

На сайте ведомства уточняется, что максимальный ценовой порог обслуживания в отелях утвержден отдельно для каждого города, принимающего ЧМ. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на период их проведения и в течение 30 дней после их завершения.

Напомним, что матчи в рамках ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.