Правительство России утвердило план развития конкуренции в здравоохранении

18 Янв. 2018 2018-01-18T10:05:04+03:00

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Российское правительство утвердило план развития конкуренции в здравоохранении. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Подписанным распоряжением утвержден план мероприятий (дорожная карта) "Развитие конкуренции в здравоохранении". План направлен на развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и биологически активных добавок", - сообщается в сопроводительной записке к распоряжению.

Документ предусматривает совершенствование законодательства в области охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, лицензионного законодательства. А также, согласно плану, будет усовершенствовано правовое регулирование регистрации лекарств и биологически активных добавок, ценообразования на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП), госзакупок препаратов, законодательства по направлению защиты интеллектуальной собственности и развития конкуренции среди аптек.