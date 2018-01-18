2018-01-18T10:29:23+03:00
Происшествия

Появилось видео с места возгорания пассажирского автобуса в Казахстане

В результате трагического инцидента заживо сгорели 52 человека, спастись удалось лишь пятерым [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Выбраться из огненной ловушки удалось лишь пятерым. ФОТО askar_aktileuВыбраться из огненной ловушки удалось лишь пятерым. ФОТО askar_aktileuФото: Instagram.com
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В Сети появилось видео из Казахстана, на котором запечатлен горящий пассажирский автобус. Именно в его салоне утром 18 января заживо сгорели 52 человека, среди которых есть граждане Узбекистана.

Напомним, что трагический инцидент произошел в Иргизском районе Актюбинской области. Рейсовый автобус марки "Икарус" следовал по трассе "Самара-Шымкент" и в районе населенного пункта Калыбай неожиданно воспламенился.

askar_aktileuaskar_aktileu
52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане
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На кадрах с места происшествия видно, что от транспортного средства тянется черное облако дыма. Огонь продолжает пожирать конструкцию.

В Комитете по ЧС МВД республики сообщили, что всего в салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Выбраться из огненной ловушки удалось лишь пятерым. В настоящий момент сотрудники спасательной службы оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

askar_aktileuaskar_aktileu
52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане
7 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

Причины инцидента выясняются.

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