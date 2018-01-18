Пушков прокомментировал заявление Трампа о помощи России в адрес КНДР

18 Янв. 2018 2018-01-18T10:33:31+03:00

По мнению российского сенатора, президент США понимает, что плохие отношения с Москвой мешают сотрудничеству по важным для Вашингтона вопросам

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия "совсем не помогает" в урегулировании кризиса вокруг Северной Кореи.

Напомним, ранее американский лидер заявил в интервью агентству Рейтер, что РФ помогает КНДР в уклонении от санкций ООН. "Россия совсем не помогает нам с КНДР. Россия также нивелирует то, с чем нам помогает Китай", — сказал Трамп.

По мнению российского сенатора, президент США понимает, что плохие отношения с Москвой мешают сотрудничеству по важным для Вашингтона вопросам.

«В отличии от своих министров и советников, Трамп понимает, что плохие отношения с Москвой мешают США сотрудничать с Россией по важным для них вопросам, начиная с КНДР», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что новые американские санкции только «усугубят и без того критическую ситуацию».