2018-01-18T10:33:31+03:00
Политика

Пушков прокомментировал заявление Трампа о помощи России в адрес КНДР

По мнению российского сенатора, президент США понимает, что плохие отношения с Москвой мешают сотрудничеству по важным для Вашингтона вопросам
Екатерина БОЛГОВА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАССПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия "совсем не помогает" в урегулировании кризиса вокруг Северной Кореи.

Напомним, ранее американский лидер заявил в интервью агентству Рейтер, что РФ помогает КНДР в уклонении от санкций ООН. "Россия совсем не помогает нам с КНДР. Россия также нивелирует то, с чем нам помогает Китай", — сказал Трамп.

По мнению российского сенатора, президент США понимает, что плохие отношения с Москвой мешают сотрудничеству по важным для Вашингтона вопросам.

«В отличии от своих министров и советников, Трамп понимает, что плохие отношения с Москвой мешают США сотрудничать с Россией по важным для них вопросам, начиная с КНДР», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что новые американские санкции только «усугубят и без того критическую ситуацию».

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