В подмосковном Видном пьяный водитель протаранил 12 машин

18 Янв. 2018 2018-01-18T10:47:43+03:00

В результате массовой аварии никто не пострадал

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В Подмосковье водитель легкового автомобиля, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, протаранил 12 машин. Такое заявление сделали в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Видном Ленинградского района.

"На проспекте Зеленые аллеи водитель легкового автомобиля протаранил 12 машин", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Между тем, в результате массовой аварии никто не пострадал. Виновника ДТП задержали, доставили в полицейский участок и возбудили административное дело по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения".

В настоящий момент местные правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и детали случившегося. Проводится проверка.