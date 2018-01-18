В Казахстане уточнили данные о погибших в сгоревшем автобусе

18 Янв. 2018 2018-01-18T11:34:11+03:00

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В Казахстане уточнили данные о жертвах аварии с пассажирским автобусом. По данным областного департамента по ЧС, все погибшие в сгоревшем транспортном средстве были гражданами Узбекистана. Отмечается, что среди 52 жертв не было граждан Казахстана и России.

"Были граждане Узбекистана, больше 50 человек. Все граждане Узбекистана. Граждан Казахстана и России там не было", — заявили по телефону "горячей линии" департамента, передает РИА Новости.

Напомним, утром в четверг, 18 января на трассе в Актюбинской области в Казахстане неожиданно загорелся пассажирский автобус. По данным правоохранительных органов, в салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Пятерым пассажирам удалось спастись, им сейчас оказывают медицинскую помощь. Инцидент произошел недалеко от поселка Калыбай во время движения по трассе "Самара-Шымкент". Автобус направлялся из Узбекистана в Россию.