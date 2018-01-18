В Канаде подросток напала с ножом на сверстницу и сотрудницу школы
В одной из канадских школ 16-летняя ученица набросилась с ножом на свою сверстницу и сотрудницу учебного заведения. В результате нападения обе пострадавшие получили ранения.
Уточняется, что инцидент произошел в среду днем в городе Пикеринг провинции Онтарио графства Дарем. В фойе местной школы между ученицами возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате одна из девушек достала нож. Сотрудница учреждения попыталась разнять школьниц, но в результате сама получила легкие ранения.
Как сообщает Global News, помощь женщине медики оказали на месте, а вот подростка пришлось доставить в больницу с травмами, не представляющими угрозу для жизни.
Нападавшую сотрудники правоохранительных органов нашли недалеко от места происшествия. Она была задержана и помещена под стражу. Сейчас решается вопрос о выдвижении девушке обвинений.