В NASA рассчитали мощность взрыва метеора над Мичиганом

18 Янв. 2018 2018-01-18T11:32:21+03:00

По данным американского космического агентства, мощность взрыва достигала 100 т в тротиловом эквиваленте

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Взрыв, последовавший за падением метеора неподалеку от американского города Детройт, штат Мичиган, достигал мощности 100 т в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщило управление метеороидов Центра космических полетов NASA в Хантсвилле.

Напомним, падение космического объекта произошло в ночь на среду, 17 января. Метеор распался на части после вхождения в плотные слои атмосферы Земли. Траекторию его падения определили на основании наблюдений очевидцев.

"Мы вычислили, что этот метеор перемещался с очень невысокой скоростью - всего 45,06 тыс. км/ч (12,52 тыс. м/с). Данный факт вкупе с яркостью явления, указывающего на размер тела..., показывает, что объект проник глубоко в атмосферу до того, как распался на части", - сообщил отдел NASA в Facebook.

По словам научного сотрудника Билла Кука, последовавший за падением взрыв вызвал ударную волну и гром, который обеспокоил жителей Мичигана. По его словам, обычно метеориты слишком малы, чтобы убить человека.