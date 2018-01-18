«Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» приступают к маневрам в рамках масштабных учений РВСН

18 Янв. 2018 2018-01-18T11:50:13+03:00

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Ракетные полки ПГРК «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» приступают к интенсивным маневренным действиям на маршрутах боевого патрулирования. Масштабные учения пройдут на территории от Тверской до Иркутской области.

ПГРК «Ярс» уже заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства. В ходе учений стратегические ракетчики отрабатывают возможности вывода ракетных комплексов на маршруты, вопросы маскировки, боевого охранения и осуществление марша по смене полевых позиций, пишет сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что в ходе учений для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» будет использоваться новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва». Кроме того, военными будет использоваться около десяти образцов перспективной специализированной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны.