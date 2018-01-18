По скандальной книге о Белом доме Трампа снимут сериал

18 Янв. 2018 2018-01-18T12:03:01+03:00

Книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" стала бестселлером вскоре после появления в продаже Фото: REUTERS

Журналист Майкл Вулф продал права на экранизацию издания для телевидения за миллионы долларов

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По скандальному изданию "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" будет снят телевизионный сериал. Автор книги, журналист Майкл Вулф продал права на экранизацию компании Endeavor Content, которая является подразделением дочерних корпораций William Morris Endeavor и IMG, за миллионы долларов.

Как сообщил The Hollywood Reporter, Вулф выступит в качестве исполнительного продюсера сериала и будет сотрудничать в работе надо проектом с сотрудником ВВС и Сhannel 4 Майклом Джексоном.

Напомним, книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" вышла в свет 5 января и вскоре стала бестселлером. Сейчас издание продается уже в 32 странах мира. По данным Bloomberg, Вулф уже выручил больше 1 млн долларов на продажах.

Книга содержит большое количество компромата на президента США Дональда Трампа и членов его семьи. Глава американского государства ранее раскритиковал издание, а автора назвал "полным неудачником, который выдумал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу".