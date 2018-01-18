В Амстердаме из-за непогоды отменили более 200 рейсов

18 Янв. 2018 2018-01-18T12:04:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Амстердаме из-за приближающегося шторма отменили более 200 авиарейсов. Отмечается, что вылетам и посадке самолетов может помешать сильный ветер, который в четверг, 18 января, наберет максимальную силу.

Сообщается, что свои рейсы из аэропорта Схипхол отменила и перенесла авиакомпания Air France-KLM. Ее представители отмечают, что плохие погодные условия затруднят работу обслуживающего персонала в воздушной гавани, а также сделают небезопасными взлеты судов, передает сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что ветер начал усиливаться еще накануне, 17 января. Согласно прогнозам метеорологической службы Нидерландов, скорость ветра 18 января может достигать 120 километров в час. В настоящее время в стране объявлен «оранжевый» уровень опасности. В связи с этим отмечается, что может быть нарушена работа железнодорожной службы, на некоторых направлениях дороги могут наблюдаться сбои.