В Мексике нашли крупнейшую в мире затопленную пещеру

18 Янв. 2018 2018-01-18T12:26:15+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории мексиканского штата Кинтана‐Роо спелеологи обнаружили самую крупную в мире затопленную пещеру. Разлом длинной 347 километров расположен на полуострове Юкатан.

Группа исследователей подводных тоннелей смогла доказать, что между двумя системами Сак-Актун и Дос Охос существует водообмен. Таким образом единое пространство стало самой крупной подводной нишей среди известных на сегодняшний день.

Исследование специалистов продлилось 10 месяцев. Спелеологи уже признал обнаруженную пещеру уникальным подводных объектом археологии, передает телеканал «360».

Ранее этот титул принадлежал еще одной затопленной расщелине Юкатана под названием система Окс Бель Ха. Она находится южнее мексиканского города Тулума. Ее длинна составляет 270 километров. На втором месте находилась система Сак-Актун, протянувшаяся на 263 километра. Теперь они сместились на одну позицию, но также входят в тройку лидеров, отмечает сайт «Дни.ру».