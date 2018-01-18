Индия успешно испытала баллистическую ракету "Агни-5"

18 Янв. 2018 2018-01-18T12:26:45+03:00

Эти успешные испытания стали уже пятыми по счету Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запуск производился в четверг с полигона на острове Абдул-Калам

Изменить размер текста: A A

В четверг, 18 января, Индия в очередной раз успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Агни-5" (Agni-V). Об этом сообщил министр обороны страны Нирмалы Ситараман.

"Мы сегодня успешно запустили способную нести ядерную боеголовку ракету Agni-V", - цитирует главу ведомства агентство ANI.

Уточняется, что запуск производился с полигона на острове Абдул-Калам недалеко от побережья штата Одиша на востоке стране. Данные испытания стали уже пятыми по счету, которые прошли успешно.

"Агни-5" - это мобильная твердотопливная трехступенчатая ракета, способная нести ядерную боеголовку весом в тонну и выводить спутники на орбиту. Ее разработка обошлась Индии в 480 млн долларов.

Изначально предполагалось, что все работы по созданию данной ракеты завершаться в 2014-2015 годах, однако сроки пришлось сдвинуть из-за технических неполадок.