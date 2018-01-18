2018-01-18T12:26:45+03:00
В мире

Индия успешно испытала баллистическую ракету "Агни-5"

Запуск производился в четверг с полигона на острове Абдул-Калам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эти успешные испытания стали уже пятыми по счетуЭти успешные испытания стали уже пятыми по счетуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 18 января, Индия в очередной раз успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Агни-5" (Agni-V). Об этом сообщил министр обороны страны Нирмалы Ситараман.

"Мы сегодня успешно запустили способную нести ядерную боеголовку ракету Agni-V", - цитирует главу ведомства агентство ANI.

Уточняется, что запуск производился с полигона на острове Абдул-Калам недалеко от побережья штата Одиша на востоке стране. Данные испытания стали уже пятыми по счету, которые прошли успешно.

"Агни-5" - это мобильная твердотопливная трехступенчатая ракета, способная нести ядерную боеголовку весом в тонну и выводить спутники на орбиту. Ее разработка обошлась Индии в 480 млн долларов.

Изначально предполагалось, что все работы по созданию данной ракеты завершаться в 2014-2015 годах, однако сроки пришлось сдвинуть из-за технических неполадок.

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