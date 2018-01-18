18 Янв. 2018 2018-01-18T12:28:57+03:00

На месте происшествия до сих пор работают сотрудники специальных служб

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В Казахстане назвали предварительную причину пожара в автобусе, жертвами которого стали больше 50 человек. По данным областного управления Департамента по чрезвычайным ситуациям, причиной возгорания могло стать возгорание проводки.

«Предварительной причиной пожара стало замыкание проводки, что тут же вызвало панику, Также выяснилось, что автобус был перегружен», - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия до сих пор работают представители экстренных служб.

Напомним, трагедия произошла утром в четверг, 18 января, на 1068-м км трассы Самара-Чимкент в Иргизском районе, Актюбинская область. Автобус, направлявшийся из Узебкистана в Россию, неожиданно загорелся прямо на трассе. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. В результате погибли 52 человека, пятерым убралось выбраться из горящего транспортного средства. Все погибшие были гражданами Узбекистана.