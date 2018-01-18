В Совфеде опровергли подготовку санкционных списков зарубежных спортивных чиновников

18 Янв. 2018 2018-01-18T13:21:25+03:00

В Совете Федерации опровергли сообщения о подготовке санкций против международных спортивных чиновников, имеющих отношение к отстранению России от Олимпийских игр в Пхенчхане Фото: REUTERS

Ранее в СМИ появилась информация о возможном применении санкций в отношении главы WADA Крейга Риди и спецпрокурора США Роберта Мюллера

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Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенита и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов опроверг подготовку санкционных списков зарубежных спортивных чиновников, имеющих отношение к отстранению российской сборной от участия в Олимпиаде-2018.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном применении санкций в отношении главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, спецпрокурора США Роберта Мюллера, руководителя спецкомиссии WADA Ричарда Макларена и членов этой комиссии.

"Это не то, что глупость, это фейк совершенно дикий. Мы говорим о том, что надо выявлять людей, которые стояли за спиной всего этого скандала, это правда. Про какие-то санкции речь не шла", - сказал Климов.

Он отметил, что речь шла о разработке Черной книги, в которой будут указаны факты вмешательства одних стран в дела других, и о составлении перечня тех, кто спровоцировал санкци в отношении РФ на основании недостоверной информации, передает ТАСС.