В Совфеде опровергли подготовку санкционных списков зарубежных спортивных чиновников
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенита и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов опроверг подготовку санкционных списков зарубежных спортивных чиновников, имеющих отношение к отстранению российской сборной от участия в Олимпиаде-2018.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном применении санкций в отношении главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, спецпрокурора США Роберта Мюллера, руководителя спецкомиссии WADA Ричарда Макларена и членов этой комиссии.
"Это не то, что глупость, это фейк совершенно дикий. Мы говорим о том, что надо выявлять людей, которые стояли за спиной всего этого скандала, это правда. Про какие-то санкции речь не шла", - сказал Климов.
Он отметил, что речь шла о разработке Черной книги, в которой будут указаны факты вмешательства одних стран в дела других, и о составлении перечня тех, кто спровоцировал санкци в отношении РФ на основании недостоверной информации, передает ТАСС.