Росгвардия пообещала жестко пресекать несанкционированные акции на президентских выборах

18 Янв. 2018 2018-01-18T13:42:20+03:00

В ведомстве подчеркнули, что будут действовать в рамках действующего законодательства

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Росгвардия пообещала жестко пресекать несанкционированные акции в ходе президентских выборов. Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин. При этом он отметил, что ведомство будет действовать в рамках действующего законодательства.

"Мы всегда ожидаем и готовимся к нештатному развитию любой ситуации. Если такое будет происходить, то мы к этому будем готовы. Будем действовать жестко, но в рамках действующего законодательства", - сказал Зинин журналистам.

Выборы президента России он назвал одним из основных мероприятий текущего года.

"Нам предстоит принять участие совместно с МВД и частными охранными предприятиями в охране более 93 тыс. избирательных участков и прилегающих территорий", - сообщил представитель Росгвардии.

По его словам, основное внимание будут обращать на антитеррористическую защищенность избирательных участков и других объектов, передает ТАСС.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.