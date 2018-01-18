Хакеры выяснили, во сколько обошлись WADA информаторы Степановы

18 Янв. 2018 2018-01-18T13:47:13+03:00

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Хакерская группировка Fancy Bears раскрыла содержание переписки между бежавшими из России в США информаторами WADA Юлией и Виталием Степановыми и генеральным директором Международного олимпийского комитета Кристофом де Кеппером.

Так, супруги просили организацию выделить им гранты на продолжение спортивной карьеры легкоатлетки и на обучение ее мужа в университете.

По словам Степанова, он уже проявил свою "неподкупность", поэтому готов стать "отличным работником" олимпийского движения. На это в МОК пообещали сделать бывшего сотрудника РУСАДА консультантом при создании нового независимого антидопингового ведомства с ежемесячной зарплатой в $5000. При этом на возобновление спортивной карьеры Юлии комитет готов был выделить вдвое меньше.

Как сообщает телеканал RT, среди требований информаторов было и оказание помощи легкоатлетке в допуске к соревнованиям.

Напомним, что в прошлом Степанова сама употребляла стероиды, и теперь американские организации не хотят с ней сотрудничать.