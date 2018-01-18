Опрос показал, что каждый десятый россиянин хотел бы купить биткойны
Каждый десятый россиянин хотел бы купить криптовалюту биткойн. Об этом свидетельствуют итоги всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ 28-29 декабря среди 1200 респондентов. Более половины опрошенных (56%) в той или иной степени знают о биткойне, из них 13% специально узнавали об этом, а 14% только слышали сам термин.
Среди тех, кто знает о биткойнах, 34% считают, что их может купить любой желающий, а 16% думают, что они запрещены в России. 29% респондентов заявили, что биткойны можно не только приобретать, но и производить.
В ходе опроса 40% россиян заявили, что за биткойны можно покупать товары и услуги, а 44% осведомлены о незаконности их обналичивания в России.
«В целом можно сказать, что биткойны пока не завоевали популярности среди наших сограждан: две трети россиян, слышавших о них (67%), считают вложение денег в биткойны невыгодной инвестицией, лишь 9% предполагают, что могли бы приобрести их в будущем», - рассказали социологи.