Путин возложил цветы к монументу в Ленинградской области

18 Янв. 2018 2018-01-18T15:31:32+03:00

В этот день в 1943 году в результате операции «Искра» была прорвана блокада Ленинграда

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В четверг, 18 января, президент России Владимир Путин посетил Ленинградскую область, где возложил цветы к монументу "Рубежный камень", установленному в память о бойцах, воевавших на Невском пятачке.

В этот день в 1943 году здесь была успешно завершена операция под кодовым названием "Искра", что позволило прорвать блокаду Ленинграда. Всего на Невском пятачке погибли около 50 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.

Глава российского государства возложил к монументу красные розы с черной лентой, постоял молча и поклонился памятнику, передает спецкор «КП» Дмитрий Смирнов.

Невским пятачком называют плацдарм на восточном берегу Невы, напротив поселка Невская Дубровка. Населенный пункт удерживали войска Ленинградского фронта во время битвы за Ленинград. Размеры Невского пятачка составляли от 2 до 4,5 км по фронту и до 800 м в глубину.