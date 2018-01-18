2018-01-18T15:48:28+03:00
Экономика

Общие сборы кинотеатров в России увеличились на 55% за пять лет

Как отметил министр культуры Владимир Мединский, сборы за российские фильмы выросли на 120%
Екатерина БОЛГОВА
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Сборы в российских кинотеатрах выросли на 55% за пять летСборы в российских кинотеатрах выросли на 55% за пять летФото: "КП" Архив
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За пять лет общие сборы российских кинотеатров увеличились на 55% за пять лет, а за российские фильмы - выросли на 120%, заявил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

"Общие киносборы в России за пять лет работы правительства выросли с 35 до 54 млрд рублей, это примерно на 55%. Российское кино по сравнению с 2011 годом выросло на 120%", - сказал Мединский журналистам.

Он отметил, что по итогам 2017 года кинорынок США в абсолютных цифрах показал худший результат за 20 лет, сборы были ниже, чем в 1990-е годы.

По словам министра, российский кинорынок растет большим темпами, несмотря на сложную экономическую обстановку.

«И это результат в том числе работы правительства и министерства, и нашей политики по всемерному расширению кинопоказа», - добавил Мединский. Он подчеркнул, что кинозалы открываются в небольших российских городах и даже в музеях. К примеру, в Третьяковской галерее уже работают три кинозала.

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