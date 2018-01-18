Общие сборы кинотеатров в России увеличились на 55% за пять лет
За пять лет общие сборы российских кинотеатров увеличились на 55% за пять лет, а за российские фильмы - выросли на 120%, заявил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.
"Общие киносборы в России за пять лет работы правительства выросли с 35 до 54 млрд рублей, это примерно на 55%. Российское кино по сравнению с 2011 годом выросло на 120%", - сказал Мединский журналистам.
Он отметил, что по итогам 2017 года кинорынок США в абсолютных цифрах показал худший результат за 20 лет, сборы были ниже, чем в 1990-е годы.
По словам министра, российский кинорынок растет большим темпами, несмотря на сложную экономическую обстановку.
«И это результат в том числе работы правительства и министерства, и нашей политики по всемерному расширению кинопоказа», - добавил Мединский. Он подчеркнул, что кинозалы открываются в небольших российских городах и даже в музеях. К примеру, в Третьяковской галерее уже работают три кинозала.