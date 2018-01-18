Убийство предпринимателя и его сына в Оренбурге: опубликован фоторобот подозреваемого

18 Янв. 2018 2018-01-18T15:55:01+03:00

Один из преступников имеет славянскую внешность и рос около 175-180 см Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

За помощь в поимке неизвестного, совершившего убийство в Оренбурге, объявлено вознаграждение в 1 млн рублей

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МВД России опубликовало фоторобот подозреваемого в совершении убийства в Оренбурге.

Напомним, что в среду, 17 января, во дворе домов на улице Карагандинской был обнаружен автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с телами мужчины - бизнесмена в сфере автотехнической экспертизы - и его семилетнего сына. По версии следствия, мальчика везли в школу, когда на них напали неизвестные с ножом. Сначала преступники зарезали 35-летнего мужчину, а потом убили и ребенка.

Как сообщается на сайте Управления МВД РФ по Оренбургской области, подозреваемые передвигаются на черном автомобиле марки "Лада приора" с темными тонированными окнами. Возможно у машины занижена подвеска.

Один из преступников имеет славянскую внешность, среднее телосложение и выглядит на 35–40 лет, рост примерно 175 – 180 см. В момент нападения он был одет в темную куртку и вязаную шапку темного цвета.

За информацию, которая позволит установить местонахождение лиц, совершивших это жестокое убийство, объявлено вознаграждение в 1 млн рублей.