Путин призвал не допустить повторение трагедии Великой Отечественной войны

18 Янв. 2018 2018-01-18T16:17:31+03:00

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Президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 18 января, на встрече с ветеранами и представителями молодежных общественных объединений в Санкт-Петербурге, призвал не допустить повторения трагедии Великой Отечественной войны.

«Мы должны использовать каждый повод для того, чтобы об этом (трагических событиях Великой Отечественной войны) напомнить, для того, <…> чтобы весь мир об этом помнил и для того, чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом не повторялось», - цитирует главу государства ТАСС.

Также российский лидер отметил, что большую роль в этом вопросе играет молодежь, в том числе молодые создатели фильма «Рубеж», которые, по мнению нашего президента, «делают очень полезную и важную работу».

Напомним, в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Владимир Путин возложил цветы к мемориалам в Санкт-Петербурге, а также посмотрел вместе с ветеранами и поисковиками фильм «Рубеж» в музее-панораме «Прорыв».