2018-01-18T17:54:09+03:00
Звезды

Джонни Депп может стать гитаристом Мерилина Мэнсона

Артисты хотят продолжить музыкальное сотрудничество
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Джонни Депп уже сотрудничал в группой Мэнсона. В частности, актер участвовал в записи альбома «Born Villain»Джонни Депп уже сотрудничал в группой Мэнсона. В частности, актер участвовал в записи альбома «Born Villain»Фото: REUTERS
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Американский актер и музыкант Джонни Депп может стать участником группы Мерилина Мэнсона. Этой новостью со своими поклонниками поделился сам рок-певец.

«Джонни Депп рассматривает возможность стать нашим гитаристом. Звучит круто?» — написал Мэнсон на своей странице в социальной сети.

Отметим, что актер и певец знакомы очень давно — еще со времен съемок сериала «Джамп-стрит, 21».

При этом ранее Джонни Депп уже сотрудничал в группой Мэнсона. В частности, актер участвовал в записи альбома «Born Villain», а также выступал на сцене вместе с рок-исполнителем во время церемонии вручения наград журнала Revolver.

Помимо этого Депп снялся в двух клипах на песни из последнего альбома Мэрилина Менсона «Heaven Upside Down» - Kill4Me и Say10 . В обоих голливудский актер предстает в окружении обнаженных женщин, передает сайт «Свободная пресса».

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