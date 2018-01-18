Джонни Депп может стать гитаристом Мерилина Мэнсона

18 Янв. 2018 2018-01-18T17:54:09+03:00

Джонни Депп уже сотрудничал в группой Мэнсона. В частности, актер участвовал в записи альбома «Born Villain» Фото: REUTERS

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Американский актер и музыкант Джонни Депп может стать участником группы Мерилина Мэнсона. Этой новостью со своими поклонниками поделился сам рок-певец.

«Джонни Депп рассматривает возможность стать нашим гитаристом. Звучит круто?» — написал Мэнсон на своей странице в социальной сети.

Отметим, что актер и певец знакомы очень давно — еще со времен съемок сериала «Джамп-стрит, 21».

При этом ранее Джонни Депп уже сотрудничал в группой Мэнсона. В частности, актер участвовал в записи альбома «Born Villain», а также выступал на сцене вместе с рок-исполнителем во время церемонии вручения наград журнала Revolver.

Помимо этого Депп снялся в двух клипах на песни из последнего альбома Мэрилина Менсона «Heaven Upside Down» - Kill4Me и Say10 . В обоих голливудский актер предстает в окружении обнаженных женщин, передает сайт «Свободная пресса».