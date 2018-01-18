18 Янв. 2018 2018-01-18T16:37:00+03:00

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Лидер Партии роста, уполномоченный по делам предпринимателей в России Борис Титов собрал 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения в президенты страны.

"Мой избирательный штаб сегодня заявляет о том, что мы достигли поставленной задачи. На сегодняшний день мы собрали 101 тысячу 754 подписи", - сказал Титов.

По его словам, штаб проводит тройную верификацию всех подписей, чтобы не задействовать недействительные или подозрительные автографы.

Он отметил, что планируется собрать 130-150 тысяч подписей, чтобы из них затем выбрать 105 тысяч для отправки в Центризбирком. Бизнес-омбудсмен добавил, что при сборе подписей Партия роста не испытывала никаких сложностей или препятствий, передает ТАСС.

Посолкьо Титов является кандидатом от непарламентской партии, по закону ему необходимо предоставить в Центризбирком не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей, причем не больше 2,5 тысяч подписей из одного субъекта страны. Для проверки из них отберут 60 тысяч подписей.