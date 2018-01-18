В Совфеде считают, что закон о реинтеграции Донбасса ставит крест на минских соглашениях

18 Янв. 2018 2018-01-18T16:41:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации (СФ) прокомментировали принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса. Как считает глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, этот документ ставит крест на минских соглашениях, ведь из его текста после внесения поправок убрали все упоминания о достигнутых в белорусской столице договоренностях.

«Верховная рада принятием одиозного закона о реинтеграции Донбасса, по сути, поставила крест на минских соглашениях», - написал политик в Facebook.

Также Косачев призвал участников минского процесса по урегулированию ситуации на Украине - ФРГ и Францию - отреагировать на этот «антиминский» акт. «Полагаю, Германия и Франция должны дать надлежащую оценку "антиминскому" акту Украины, который в корне переворачивает ситуацию во внутриукраинском урегулировании», - добавил сенатор.

Напомним, в четверг Верховная рада приняла закон о Донбассе, который, в частности, дает президенту незалежной право использовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента.