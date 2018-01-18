Центрбанк сообщил о замедлении годовой инфляции до 2,3%

18 Янв. 2018 2018-01-18T16:45:42+03:00

При этом глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев отметил, что регулятор относится к инфляции "как вблизи 4%"

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Годовая инфляция в России сейчас замедлилась до 2,3%, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Игорь Дмитриев. При этом он отметил, что регулятор относится к ней "как вблизи 4%"

"Все-таки хоть инфляция 2,5% (по итогам 2017 г.), недельная оценка (в годовом выражении - прим. ред.) - 2,3%, все-таки мы относимся к ней как вблизи 4%", - сказал Дмитриев в ходе Гайдаровского форума.

По словам представителя Банка России цель по инфляции (таргет) в 4% сохраняется. Но, как он подчеркнул, это не значит, что показатель должен быть равен 4% в каждом квартале, передает ТАСС.

Напомним, по сведениям Росстата, с 10 по 15 января 2018 года недельная инфляция в России составила 0,1%, с начала года - 0,2%. К примеру, инфляция за январь прошлого года составила 0,6%, а с 10 по 16 января 2017 года была равна 0,1%. В годовом выражении инфляция на 15 января была зафиксирована на уровне около 2,3%.