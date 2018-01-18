В Нидерландах объявили «красный» уровень тревоги из-за ураганного ветра
В четверг, 18 января, в Нидерландах объявили «красный» уровень опасности из-за ураганного ветра.
Как сообщается на сайте Королевского метеорологического института Нидерландов, скорость ветра в некоторых районах страны может составлять 110—130 километров в час, а местами доходить до 140 километров в час. В ведомстве призывают жителей не выходить на улицу и быть осторожными.
«Очень сильный ветер создает опасность для людей. Существует риск падения деревьев. Не путешествуйте, если это не является необходимым. Следите за сообщениями о погоде и предупреждениями», — говорится в сообщении Королевского метеорологического института.
По данным издания De Telegraaf, в результате разгула стихии в Нидерландах уже погибли три человека. Отмечается, что все погибшие были жителями провинции Оверэйссел, расположенной на востоке страны.
Напомним, ранее стало известно, что в российской столице объявлен «желтый» уровень опасности на пятницу, 19 января, из-за усиления ветра.
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