2018-01-18T20:54:01+03:00
Происшествия

В Нидерландах объявили «красный» уровень тревоги из-за ураганного ветра

Из-за урагана в стране уже погибли три человека [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В Нидерландах объявили "красный" уровень опасности из-за усиления ветраВ Нидерландах объявили "красный" уровень опасности из-за усиления ветраФото: REUTERS
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В четверг, 18 января, в Нидерландах объявили «красный» уровень опасности из-за ураганного ветра.

Как сообщается на сайте Королевского метеорологического института Нидерландов, скорость ветра в некоторых районах страны может составлять 110—130 километров в час, а местами доходить до 140 километров в час. В ведомстве призывают жителей не выходить на улицу и быть осторожными.

«Очень сильный ветер создает опасность для людей. Существует риск падения деревьев. Не путешествуйте, если это не является необходимым. Следите за сообщениями о погоде и предупреждениями», — говорится в сообщении Королевского метеорологического института.

По данным издания De Telegraaf, в результате разгула стихии в Нидерландах уже погибли три человека. Отмечается, что все погибшие были жителями провинции Оверэйссел, расположенной на востоке страны.

Напомним, ранее стало известно, что в российской столице объявлен «желтый» уровень опасности на пятницу, 19 января, из-за усиления ветра.

В Нидерландах ураган сбивает людей с ног.На Нидерланды обрушился страшный ураган – скорость ветра достигает 140 км/ч! Стихия сбивает людей с ног и поднимает их в воздух.

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