Кабмин создаст опорный банк для операций по гособоронзаказу

18 Янв. 2018 2018-01-18T17:02:42+03:00

В России будет создан опорный банк для обслуживания гособоронзаказа Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Министерство финансов РФ сообщило, что правительство создаст опорный банк для проведения операций по государственному оборонзаказу, а также крупным госконтрактам. Финансовая организация будет обеспечивать банковское сопровождение, проводить расчеты с оборонными предприятиями, выступающими подрядчиками. Кроме того, в функции банка войдет кредитная деятельность в адрес оборонных предприятий. Организация получит сеть отделений и будет передана в собственность государства.

Напомним, в ноябре 2017 года замглавы Минобороны Татьяна Шевцова заявила об обсуждении идеи создания банка для обслуживания гособоронзаказа. По ее словам, организация должна обеспечить секретность платежей, так как "расходы на национальную оборону носят закрытый характер".

Так, рассматривалась инициатива создания специальной кредитной структуры на базе уже существующей, например, Связь-банка ("дочка" Внешэкономбанка).