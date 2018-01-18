2018-01-18T17:02:42+03:00
Экономика

Кабмин создаст опорный банк для операций по гособоронзаказу

Финансовая организация будет обеспечивать банковское сопровождение, проводить расчеты с оборонными предприятиями
Екатерина БОЛГОВА
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В России будет создан опорный банк для обслуживания гособоронзаказаВ России будет создан опорный банк для обслуживания гособоронзаказаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министерство финансов РФ сообщило, что правительство создаст опорный банк для проведения операций по государственному оборонзаказу, а также крупным госконтрактам. Финансовая организация будет обеспечивать банковское сопровождение, проводить расчеты с оборонными предприятиями, выступающими подрядчиками. Кроме того, в функции банка войдет кредитная деятельность в адрес оборонных предприятий. Организация получит сеть отделений и будет передана в собственность государства.

Напомним, в ноябре 2017 года замглавы Минобороны Татьяна Шевцова заявила об обсуждении идеи создания банка для обслуживания гособоронзаказа. По ее словам, организация должна обеспечить секретность платежей, так как "расходы на национальную оборону носят закрытый характер".

Так, рассматривалась инициатива создания специальной кредитной структуры на базе уже существующей, например, Связь-банка ("дочка" Внешэкономбанка).

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