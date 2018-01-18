МИД России: Москва активно противодействует реформе образования в Латвии

18 Янв. 2018 2018-01-18T17:06:57+03:00

В частности, дипведомство старается привлечь внимание ООН, ЕС, ОБСЕ и Совета Европы к дискриминационной политике прибалтийского государства

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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали образовательную реформу в Латвии, подразумевающей практически полный перевод школ на латышский язык. Как заверил начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Алексей Салтычев, Москва в настоящее время активно противодействует этой «порочной затее».

«Мы активно противодействуем этой порочной затее, как мы считаем, латвийских властей», - сказал дипломат.

При этом он уточнил, что в настоящее время МИД старается привлечь внимание ООН, Евросоюза, ОБСЕ и Совета Европы к дискриминационной политике латвийских властей. Кроме того, ведомство работает с латышами по этому вопросу. «Посольство наше в Риге сотрудничает и контактирует с штабом (защиты русских школ в Латвии)», - цитирует Салтычева РИА Новости.

Напомним, ранее правящая коалиция Латвии поддержала представленную Минобрнауки страны реформу, согласно которой школы нацменьшинств должны перейти на преподавание почти всех предметов на латышском языке.