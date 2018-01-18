2018-01-18T17:09:24+03:00
Общество

В Монако задержали российского банкира, объявленного в международный розыск

Бывшего председателя правления одного из банков подозревают в хищении не менее 500 млн рублей
Екатерина БОЛГОВА
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В Монако задержали российского банкираВ Монако задержали российского банкираФото: "КП" Архив
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В четверг, 18 января, Главное управления МВД России по Москве сообщило, что в Монако задержали российского банкира, объявленного в международный розыск. По данным ведомства, бывшего председателя правления и акционера одного из банков обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«В настоящее время местонахождение фигуранта установлено, он задержан правоохранительными органами Монако, решается вопрос об его экстрадиции на территорию России», — отмечается в сообщении ГУ МВД.

Правоохранители полагают, что задержанный банкир имеет отношение к созданию схемы хищения не менее 500 млн рублей и другим мошенническим деяниям.

«Злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности», — говорится в сообщении столичного главка МВД.

Отмечается, что этим фактам было возбуждено уголовное дело постатье 159 УК РФ «Мошенничество».

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