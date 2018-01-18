В Монако задержали российского банкира, объявленного в международный розыск
В четверг, 18 января, Главное управления МВД России по Москве сообщило, что в Монако задержали российского банкира, объявленного в международный розыск. По данным ведомства, бывшего председателя правления и акционера одного из банков обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
«В настоящее время местонахождение фигуранта установлено, он задержан правоохранительными органами Монако, решается вопрос об его экстрадиции на территорию России», — отмечается в сообщении ГУ МВД.
Правоохранители полагают, что задержанный банкир имеет отношение к созданию схемы хищения не менее 500 млн рублей и другим мошенническим деяниям.
«Злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности», — говорится в сообщении столичного главка МВД.
Отмечается, что этим фактам было возбуждено уголовное дело постатье 159 УК РФ «Мошенничество».