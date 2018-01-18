2018-01-18T17:38:59+03:00
В мире

Рыбаки спрыгнули в воду за секунду до столкновения с катером

Капитан катера уверяет, что просто не заметил маленькую лодку [видео]
Вера КОН
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В США рыбаки спрыгнули в воду за секунду до столкновения с катером .

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В американском штате Орегон рыбаки успели спрыгнуть в ледяную воду со своего судна буквально за секунду до того, как оно столкнулось с катером. И всё же мужчины получили травмы рук и ног.

Пострадавшие подали иск в суд на $372,500 на капитана катера, сообщает Oregon Live.

Местный полицейский Брайан Месс и двое его приятелей рассказали СМИ, что отправились на реку Колумбия ловить лосося. Когда мужчины увидели катер, который на них нёсся, пытались привлечь внимание человека за штурвалом - прыгали, размахивали руками. И лишь когда поняли, что он их не замечает, решились прыгнуть в воду.

А капитан катера уверяет, что просто не увидел маленькую лодку. Кстати, в его крови не обнаружили следов ни алкоголя, ни наркотиков. Виновным он себя не считает.

Судебное разбирательство продолжается.

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