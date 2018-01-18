2018-01-18T17:44:59+03:00
Политика

Шойгу обсудил с начальником Генштаба Турции ситуацию на Ближнем Востоке

Как заявили в Минобороны России, встреча прошла в конструктивном ключе
Дарья ИВАШКИНА
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с начальником Генштаба ВС Турции Хулуси Акаром. Фото: со страницы Россияны Марковской в Instagram (@rossiyana_markovskaya)Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с начальником Генштаба ВС Турции Хулуси Акаром. Фото: со страницы Россияны Марковской в Instagram (@rossiyana_markovskaya)
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел в Москве встречу с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) Турции Хулуси Акаром и директором Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

В частности, как отметили в оборонном ведомстве нашей страны, в ходе этих переговоров стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. «Обсуждали вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес», - написала пресс-секретарь Шойгу Россияна Марковская в Instagram.

Также она подчеркнула, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Кстати, напомним, ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сообщил, что власти страны проводят консультации с Россией и США по вопросу проведения военной операции в сирийском Африне. При этом в МИД Сирии уже пообещали ответить на любой акт агрессии со стороны Анкары.

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