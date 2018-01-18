Шойгу обсудил с начальником Генштаба Турции ситуацию на Ближнем Востоке
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел в Москве встречу с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) Турции Хулуси Акаром и директором Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
В частности, как отметили в оборонном ведомстве нашей страны, в ходе этих переговоров стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. «Обсуждали вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес», - написала пресс-секретарь Шойгу Россияна Марковская в Instagram.
Также она подчеркнула, что встреча прошла в конструктивном ключе.
Кстати, напомним, ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сообщил, что власти страны проводят консультации с Россией и США по вопросу проведения военной операции в сирийском Африне. При этом в МИД Сирии уже пообещали ответить на любой акт агрессии со стороны Анкары.