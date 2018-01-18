Грызлов посоветовал Донбассу готовиться к обороне после принятия Киевом закона о реинтеграции

18 Янв. 2018 2018-01-18T18:08:32+03:00

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По мнению полпреда России в контактной группе, Украина выбрала путь, противоположный мирному

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Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса, который ранее в четверг, 18 января, был одобрен Верховной радой.

Как считает полпред нашей страны, Киев, приняв этот документ, выбрал путь, противоположный мирному политическому разрешению конфликта. При этом Грызлов посоветовал Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) готовиться к обороне.

«Для Донбасса это сигнал о недоговороспособности Киева и вынужденной необходимости готовиться к обороне», - приводит слова Бориса Грызлова ТАСС.

Также полпред заметил, что закон о Донбассе - это еще одно доказательство нежелания Киева найти политические компромиссы и стремления властей незалежной «выскочить из неудобных минских соглашений».

Напомним, 18 января Рада приняла закон о Донбассе в окончательном чтении. В частности, этот документ дает президенту Украины право использовать армию внутри страны без согласия парламента.