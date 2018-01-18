Немцы смастерили летающую ванну

18 Янв. 2018 2018-01-18T18:12:14+03:00

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В Германии 20-летние братья-близнецы смастерили летательный аппарат из обычной ванной. У ребят есть свой канал в YouTube - The Real Life Guys. На нём они разместили ролик, где показали успешные испытания своего творения. В ролике мы можем наблюдать, как один из братьев слетал на ванной из дома в магазин. За несколько дней видео набрало более полумиллиона просмотров. В комментариях братьям-блогерам советуют срочно запатентовать их необычное изобретение.

Между тем, чтобы протестировать летающую ванну, ребятам пришлось получить у местных властей специальное разрешение.

Ранее братья делали из ванной подводную лодку.

А тем временем, учёные выяснили: микроволновки так же вредны для окружающей среды, как и автомобили. По прогнозам, к 2020 году число микроволновок достигнет около 135 миллионов (подробности)