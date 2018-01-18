Роспотребнадзор предупредил о распространении гриппа в Европе

18 Янв. 2018 2018-01-18T18:18:22+03:00

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Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что в странах Европы превышена активность вирусов гриппа А и В. Эпидемия началась еще в конце декабря минувшего года, и в январе 2018 года рост заболеваемость продолжил расти.

Отмечается, что в Великобритании из-за роста числа заболевших отмечается острый дефицит коек для лечения больных гриппом в больницах, что затрудняет оказание своевременной медицинской помощи, способствует росту числа летальных случаев и распространению инфекции, передает сайт argumenti.ru.

Добавим, что в с октября 2017 года в стране было госпитализировано 1938 человек. 93 пациента от недуга скончались. Специалисты отмечают, что настоящая ситуация по заболеваемости населения страны гриппом является более сложной даже по сравнению с эпидемическим сезоном 2010-2011 гг.

Роспотребнадзор призывает россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.