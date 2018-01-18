Убийство бизнесмена с сыном в Оренбурге будет расследовать центральный аппарат СКР

18 Янв. 2018 2018-01-18T18:32:27+03:00

По данным следствия, подозреваемые могут передвигаться на автомобиле «Лада Приора» или «Лада Гранта»

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В четверг, 18 января, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве бизнесмена с сыном в Оренбурге в главное следственное управление (ГСУ) ведомства.

«В состав следственной группы вошли опытные следователи ГСУ Следственного комитета и криминалисты Главного управления криминалистики», - уточняется в сообщении СКР, поступившем в редакцию «КП».

Также там отмечается, что, по данным следствия, подозреваемые в настоящее время могут передвигаться на автомобиле марки «Лада Приора» или «Лада Гранта» черного цвета с тонированными стеклами и заниженной подвеской.

Кроме того, как выяснилось, правоохранители уже составили фоторобот одного из предполагаемых убийц. «Мужчине на вид около 35-40 лет, славянской внешности, рост 175 - 180 см, среднего телосложения», - говорится в заявлении следователей.

Напомним, 17 января в автомобиле Toyota в Оренбурге нашли тела 35-летнего бизнесмена и его семилетнего сына с множественными ножевыми ранениями.