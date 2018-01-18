2018-01-18T18:40:19+03:00
Наука

Ученые рассказали, как стиль музыки влияют на мозг

Нейробиологи провели исследование с участием профессиональных исполнителей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Нейробиологи выяснили, как стиль музыки влияет на работу мозга исполнителя. Так, исследования показали, что реакции джазовых пианистов и тех, кто играет классические произведения, заметно отличаются.

Специалисты пригласили профессиональных музыкантов принять участие в их эксперименте. Одна группа не менее двух лет специализировалась на исполнении джаза, вторая играла классическую музыку. Испытуемым показали видео на котором была запечатлена рука музыканта, который исполнял музыкальные отрывки разной длины. После этого исполнителям предложили повторить музыкальные отрывки.

Примечательно, что те, кто специализировался на классике большое внимание уделили технике игры и положению рук на клавиатуре. А вот джазовые музыканты сконцентрировались на более удачном подборе клавиш, они оказались гибче в исполнении, а их мозг быстрее приспособился к новому ритму, передает сайт argumenti.ru.

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